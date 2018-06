Dwie nominacje do Golden Arrow 2018 dla Digital Kingdom

W 2017 roku Digital Kingdom również otrzymało dwie nominacje w konkursie Golden Arrrow za projekty : „Żywy Gig” zrealizowany dla Czwórki polskiego Radia oraz Wedel Kids w świecie Minecraft. Nominacja pierwszego projektu zamieniła się w nagrodę.

Przypominamy nagrodzony projekt Czwórka – Żywy Gig:

https://youtu.be/FE8ej1QLur0

Informacje o Agencji:

Digital Kingdom to jedna z najczęściej nagradzanych niezależnych agencji strategiczno-kreatywnych w 2017 roku. Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online. Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Showmax, Opel, PAYBACK, Rimmel, CAT, L’Oréal, AXN, Dr.Martens, Randstad, Keds, Sperry, dr. Gerard, forBET.

W 2017 roku Digital Kingdom otrzymało srebrne Effie, dwa złota i srebro w konkursie Mixx Awards, Kreaturę, oraz wyróżnienie w konkursie Golden Arrow w kategorii Digital marketing - video.

Więcej informacji na stronie oraz w biurze prasowym Agencji.