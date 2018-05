Digital Kingdom realizuje pierwszy projekt dla Yves Rocher Polska

Głównym elementem wizerunkowym w ramach kampanii „Tysiąc emocji. Jedna twarz. Nawilżaj ją. Naturalnie.” jest lokalnie wyprodukowany spot z ambasadorkami projektu: Kasią Bigos, Stylizacje TV, oraz Jestem Kasia.



Link do video: https://youtu.be/BlIhs2Dr28o





Hubem komunikacyjnym kampanii Hydra Vegetal jest serwis konkursowy https://hydrafaces.pl/, na którym użytkownicy za pomocą generatora video mogą w prosty sposób stworzyć minivideo, ukazujące emocje, które wyraża ich twarz. „Mądre i świadome podejście do pielęgnacji twarzy pozwala w nieskrępowany sposób wyrażać siebie. To na tym insighcie oparte są wszystkie działania kampanijne” komentuje Joanna Gerlee Creative Director Digital Kingdom.

Aktywacja prowadzona będzie przez najbliższy miesiąc. Dodatkowo Klient w ramach współpracy z agencją Chatbotize uruchamia dedykowanego chatbota zintegrowanego z serwisem www.



Agencja Digital Kingdom odpowiada za strategię i kreację, wdrożenie i utrzymanie serwisu www, kreacje display zarówno lokalne, jak i adaptację globalnych materiałów.

Wideo zrealizował dom produkcyjny Link Visuals, spoty wyreżyserowała Monika Kmita.

Zakupem mediów zajmuje się iProspect zaproszone do projektu przez Digital Kingdom.

Informacje o Agencji:

Digital Kingdom to jedna z najczęściej nagradzanych niezależnych agencji strategiczno-kreatywnych w 2017 roku. Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online. Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Showmax, Opel, PAYBACK, Rimmel, CAT, L’Oréal,Dr.Martens, Randstad, Keds, Sperry, dr. Gerard, AXN, forBET.

W 2017 roku Digital Kingdom otrzymało srebrne Effie, dwa złota i srebro w konkursie Mixx Awards, Kreaturę, oraz wyróżnienie w konkursie Golden Arrow w kategorii Digital marketing - video.

Więcej informacji na stronie oraz w biurze prasowym Agencji.