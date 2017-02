Digital Kingdom odpowiada za obecność ShowMax w Social Media.

Digital Kingdom odpowiada za planowanie i egzekucję strategii obecności ShowMax Polska w mediach społecznościowych. Do działań agencji należy kreacja contentu, social content management, kompleksowa obsługa profilów marki (Facebook, Youtube) , wsparcie działu obsługi klienta oraz planowanie i wdrażanie aktywacji specjalnych w mediach społecznościowych.

ShowMax to projekt, który zmieni rynek VoD w Polsce. Skupienie na potrzebach polskiego widza oraz ambitne plany lokalnych produkcji, we współpracy z najlepszymi polskimi reżyserami wyróżniają ShowMax na tle konkurencji. Lokalność, skupienie na polskim rynku widoczne jest także na poziomie agencji wspierających markę. Miło nam, że jesteśmy w gronie czołowych polskich agencji, które mają przyjemność pracować dla ShowMax - komentuje Gustaw Rozmarynowski, New Business & Account Director w Digital Kingdom.



Umowę zawarto na czas nieokreślony.

Informacje o agencji:

Digital Kingdom to agencja strategiczno-kreatywna, której sercem jest digital.

Digital Kingdom realizuje projekty we wszystkich obszarach marketingu, ze szczególnym naciskiem na platformy komunikacji kierowane do millenialsów.



Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: PAYBACK, Rimmel, CAT, Keds, Sperry, OTCF S.A, Betsson, Betsafe, dr. Gerard, Polskie Radio.



Więcej informacji: www.digitalkingdom.pl