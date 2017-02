Digital Kingdom wdraża długofalowy program influencerski dla marki Rimmel.

Digital Kingdom w ramach projektu opracowało strategię i ideę kreatywną programu oraz odpowiada za selekcję, rekrutację i stały nadzór nad 30 mid-level influencerami z segmentu beauty.



„Dla marki Rimmel pracujemy od 2014 roku sukcesywnie wdrażając aktywacje produktowe. W zeszłym roku wdrożyliśmy program ambasadorskiej współpracy marki z trzema zasięgowymi influencerkami: Zuzą Kołodziejczyk, Viva-a-Viva i Berry Malinowską. Cieszę się, że po raz kolejny wyznaczamy standardy w kategorii przygotowując tak szeroko zakrojony projekt” - komentuje Gustaw Rozmarynowski Account Director i Partner w Digital Kingdom



