Digital Kingdom przygotowało kampanię na 120 lat Opla

„Postanowiliśmy w sposób wyjątkowy docenić polskich fanów marki, którym Opel towarzyszy w ich codziennym życiu. Będąc częścią ich historii. Oprócz serii Key Visuali wpisujących wybrane modele Opla w mozaikę codziennych ludzkich emocji, w kampanii wykorzystujemy prawdziwe komentarze użytkowników Opla umieszczone przez z nich na fanpage’u marki.” – mówi Joanna Gerlee Creative Director Digital Kingdom.



Za zakup mediów odpowiada Mediacom, działania ATL McCann, całość działań Digital w ramach kampanii realizuje agencja Digital Kingdom, z którą Opel współpracuje od 2017 roku.

Informacje o Agencji:

Digital Kingdom to jedna z najczęściej nagradzanych niezależnych agencji strategiczno-kreatywnych w Polsce. Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online. Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Mirinda, 7UP, NBC, Opel, PAYBACK, Rimmel, CAT, L’Oréal, Dr.Martens, Randstad, Keds, Sperry, dr. Gerard, Sony Network Entertainment.

