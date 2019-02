Digital Kingdom obsługuje marki Mirinda i 7UP.

Do zadań Digital Kingdom należy opracowanie i egzekucja strategii obecności marek w kanałach interaktywnych oraz bieżąca kreacja contentu, social content management, community management wraz z wdrażaniem aktywacji specjalnych.



Praca dla tak ikonicznych marek, to nobilitacja dla każdej Agencji. Jest mi bardzo miło, że nasze podejście strategiczno-kreatywne zostało ocenione, jako najlepiej odpowiadające na potrzeby marek Mirinda i 7UP, komentuje Gustaw Rozmarynowski, New Business & Account Director w Digital Kingdom.



Za zakup mediów odpowiada Media Direction OMD, działania ATL planuje BBDO.





Informacje o Agencji:

Digital Kingdom to jedna z najczęściej nagradzanych niezależnych agencji strategiczno-kreatywnych w Polsce. Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online. Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Opel, PAYBACK, Rimmel, CAT, L’Oréal, Dr.Martens, Randstad, Keds, Sperry, dr. Gerard, Sony Network Entertainment.

Więcej informacji na stronie oraz w biurze prasowym Agencji.