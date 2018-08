Nowy showreel agencji Digital Kingdom

„Ostatnie 12 miesięcy było dla nas wyjątkowe, na agencyjną półkę trafiły najważniejsze nagrody w branży w tym Effie Award oraz 3 statuetki Mixx Awards, rozwinęliśmy współpracę ze stałymi Klientami mając jednocześnie rewelacyjne wyniki w nowym biznesie” – Komentuje Gustaw Rozmarynowski Prezes Zarządu Digital Kingdom.



Agencja konsekwentnie udowadnia, że jej przynależność do grona czołowych agencji digital w Polsce nie jest przypadkiem. Na przestrzeni ostatniego roku wygrała znaczące przetargi i nawiązała współpracę między innymi z L’Oréal Polska (stała obsługa marek: Kerastase i Matrix oraz współpraca projektowa L'Oréal Professionnel) , Opel Poland, AXN (Sony Pictures Television), Dr. Martens.

Agency showreel : https://youtu.be/EN3fCqzrObo



Za realizację showreela odpowiada zespół Agencji Digital Kingdom, muzykę opracował Kamil Mentos znany z duetu Flirtini, oraz producent i i ½ zespołu Rasmentalism.

Informacje o Agencji:

Digital Kingdom to jedna z najczęściej nagradzanych niezależnych agencji strategiczno-kreatywnych w 2017 roku. Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online. Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Showmax, Opel, PAYBACK, Rimmel, CAT, L’Oréal, AXN, Dr.Martens, Randstad, Keds, Sperry, dr. Gerard

W 2017 roku Digital Kingdom otrzymało srebrne Effie, dwa złota i srebro w konkursie Mixx Awards, Kreaturę, oraz wyróżnienie w konkursie Golden Arrow w kategorii Digital marketing - video.

Więcej informacji na stronie oraz w biurze prasowym Agencji.