Digital Kingdom obsługuje kultową markę Dr. Martens w Polsce

Digital Kingdom zajmie się planowaniem i realizacją strategii komunikacji Dr. Martens w mediach społecznościowych oraz influencer relations.

Dr. Martens to globalny Lovebrand. O projekty dla tej marki zabiegają liczące się agencje na całym świecie. Jest nam bardzo miło, że po dwóch latach współpracy przy obsłudze marek : Cat Footwear, Keds i Sperry rozwijamy naszą współpracę o tak kultowy brand – komentuje Gustaw Rozmarynowski Co- founder i New Business Director Digital Kingdom .