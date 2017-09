Digital Kingdom wygrywa przetarg na obsługę marki Opel

Do zadań Digital Kingdom należy kreacja contentu, social content management, community managment oraz planowanie i wdrażanie aktywacji specjalnych w mediach społecznościowych.

Praca dla marki Opel to nobilitacja dla każdej Agencji. Jest mi bardzo miło, że nasze podejście strategiczno-kreatywne zostało ocenione najlepiej.

Komentuje Gustaw Rozmarynowski, New Business & Account Director w Digital Kingdom.



Informacje o agencji:

Digital Kingdom to agencja strategiczno-kreatywna, której sercem jest digital.

Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online.

Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Showmax, PAYBACK, Rimmel, CAT, Randstad, Keds, Sperry, Betsson, Betsafe, dr. Gerard.

W 2017 roku Digital Kingdom otrzymało wyróżnienie w konkursie Golden Arrow w kategorii Digital marketing – wideo oraz nominację do Effie za Launch serwisu Showmax.com



Więcej informacji: www.digitalkingdom.pl