Digital Kingdom wygrywa przetarg na obsługę Randstad

Digital Kingdom w ramach współpracy zajmuje się strategią obecności Ranstad Polska w Social Media, content management’em oraz obsługą wszystkich kanałów marki (Facebook, LinkedIn, Twitter, GoldenLine, Google+). Ponadto agencja odpowiada za kreację, optymalizację kampanii oraz prowadzenie różnego rodzaju aktywacji. Współpraca została nawiązana w wyniku przetargu rozstrzygniętego na początku br.



Umowa ma charakter długoterminowy.



Informacje o agencji:

Digital Kingdom to agencja strategiczno-kreatywna, której sercem jest digital.

Digital Kingdom realizuje projekty we wszystkich obszarach marketingu, ze szczególnym naciskiem na platformy komunikacji kierowane do millenialsów.

Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: PAYBACK, Rimmel, CAT, ShowMax, Keds, Sperry, OTCF S.A, Betsson, Betsafe, dr. Gerard, Polskie Radio



Więcej informacji: www.digitalkingdom.pl