Digital Kingdom przejmuje obsługę Social Media marki dr Gerard

Digital Kingdom w ramach współpracy odpowiada za kompleksową obsługę obejmującą m.in. strategię obecności marki dr Gerard, bieżącą produkcję contentu, obsługę profili (Facebook, Instagram) oraz kreacją i optymalizację kampanii. Zasięg działań komunikacyjnych, w tym budowanie bazowego contentu obejmuje Polskę oraz CEE (Czechy, Słowacja, Rumunia oraz Węgry). Współpraca nawiązana została w wyniku przetargu rozstrzygniętego na początku br.

Umowa ma charakter długoterminowy.

Informacje o agencji:

Digital Kingdom to agencja strategiczno-kreatywna, której sercem jest digital.

Digital Kingdom realizuje projekty we wszystkich obszarach marketingu, ze szczególnym naciskiem na platformy komunikacji kierowane do millenialsów.



Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: PAYBACK, Rimmel, CAT, ShowMax, Keds, Sperry, OTCF S.A, Betsson, Betsafe, dr. Gerard, Polskie Radio.



Więcej informacji: www.digitalkingdom.pl