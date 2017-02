Kaja Adamczewska w dziale kreacji Digital Kingdom

Kaja jest doświadczonym Designer’em specjalizującym się przede wszystkim w tworzeniu grafik i animacji na potrzeby Digitalu. Wcześniej związana była z agencjami Isobar Polska oraz 24/7 communication. Gdzie projektowała dla takich Klientów jak: SKYN, McDonalds, Ferrero, Virgin Mobile, Kopiko, Vistula, Wólczanka czy BaByliss.



Informacje o agencji:

Digital Kingdom to agencja strategiczno-kreatywna, której sercem jest digital.

Digital Kingdom realizuje projekty we wszystkich obszarach marketingu, ze szczególnym naciskiem na platformy komunikacji kierowane do millenialsów.

Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: PAYBACK, Rimmel, CAT, Keds, Sperry, OTCF S.A, Betsson, Betsafe, dr. Gerard, Polskie Radio



Więcej informacji: www.digitalkingdom.pl