Grzegorz Korczyński dołączył do Digital Kingdom

Do agencji Digital Kingdom dołączył Grzegorz Korczyński, który objął stanowisko Creative Social Media Specialist. Poprzednio pracował w firmie Tarczyński S.A.

Grzegorz Korczyński jest odpowiedzialny m.in. za tworzenie konceptów kreatywnych dla Klientów agencji oraz wewnętrzne wsparcie działu Social Media.

Z branżą reklamową związany jest od 2013 r. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno w agencjach, tworząc zintegrowane kampanie dla międzynarodowych marek. Jak również po stronie Klienta, ostatnio w firmie Tarczyński S.A., pracując w dziale zajmującym się komunikacją w mediach społecznościowych.



O Digital Kingdom

Digital Kingdom to agencja strategiczno-kreatywna, której sercem jest digital.

Digital Kingdom realizuje projekty we wszystkich obszarach marketingu, specjalizuje się w działaniach digitalowych szczególnie w nieintruzywnych formach komunikacji a także w kampaniach kierowanych do millenialsów wykorzystujących natywne formy reklamy online. Agencja planuje, tworzy i wdraża platformy komunikacji dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: PAYBACK, Rimmel, CAT, Keds, Sperry, OTCF S.A, Betsson, Betsafe, Mobile Vikings, czy Polskie Radio.

Więcej informacji: www.digitalkingdom.pl Showreel: https://youtu.be/KSeE2e6YMmY