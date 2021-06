Tytuł Agencji Reklamowej Roku powędrował do Digital Kingdom, które zebrało bardzo dobre oceny w niezależnym badaniu satysfakcji klientów rynku agencyjnego. To właśnie na podstawie tego badania, zrealizowanego przez Media Marketing Polska oraz instytut badawczy Kantar, wyłoniono najlepsze agencje i domy mediowe 2021. W badaniu Klienci agencji docenili „ideocentryczne” podejście do współpracy i umiejętność przełożenia big idea na wszystkie touchpointy konsumenckie.



Po raz pierwszy w historii raportu nagradzamy tak młodą agencję. Pokazała ona w ubiegłym roku nie tylko znakomity rozwój biznesu, ale także wspaniałą kreację. Digital Kingdom nie jest już tylko agencją digital, ale realizuje kampanie wielokanałowe dla najlepszych światowych marek. Takiego partnera potrzebują dzisiaj marketerzy - elastycznego, rozumiejącego digital i proponującego świetne pomysły - uzasadnia Tomasz Wygnański, redaktor naczelny "Media Marketing Polska".

Wyróżnienia dla najlepszych domów mediowych powędrowały do: Group One Media ("Rewelacyjny wynik"), Initiative ("Zmiany na lepsze"), MediaCom Warszawa („Multidyscyplina”), MullenLowe MediaHub („Odporni na cięcia”), Spark Foundry („Zwycięzcy w trudnym czasie”). Wyróżnienie specjalne otrzymało GroupM („Źródło inspiracji”).

W kategorii agencji reklamowych wyróżnienia zostały przyznane: Ancymony („Nowa energia”), Cut The Mustard („Błyskotliwość i świeżość”), Grey Group Poland („Coraz lepsi”), Hand Made („Faworyt klientów”), Insignia („Wciąż na fali”), LiquidThread („Dopasowany do potrzeb klienta”), VMLY&R („Na wysokich obrotach”).

Największe badanie agencji w Polsce

Nagrody przyznawane są na podstawie badania satysfakcji klientów rynku agencyjnego, które jest realizowane już po raz 20. przez "Media Marketing Polska" oraz niezależny instytut badawczy Kantar.

W tegorocznej edycji ocenie poddało się blisko 150 agencji, a grupę respondentów stanowiło niemal 3 tys. menedżerów wysokiego i średniego szczebla, co czyni je największym tego rodzaju projektem na rynku reklamowym w Polsce.

Wyniki badania będą opublikowane w raporcie "Agencje Reklamowe i Domy Mediowe 2021", który ukaże się na rynku 31 maja 2021 r. Znajdą się w nim szczegółowe wyniki badania satysfakcji klientów oraz portrety ponad 100 agencji i domów mediowych. Portrety zawierają m.in. informacje o klientach, kadrze zarządzającej, specjalizacji oraz wynikach finansowych.



Oryginalne źródło: MMP online