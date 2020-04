Digital Kingdom wygrywa przetarg BBC Studios Polska

Do zadań Digital Kingdom należy między innymi: opracowanie big idea i key visualu kampanii, stworzenie materiałów promocyjnych on-air, produkcja sesji zdjęciowej oraz przygotowanie materiałów na potrzeby social media.





Informacje o Agencji:

Digital Kingdom to jedna z najczęściej nagradzanych niezależnych agencji strategiczno-kreatywnych w Polsce. Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online. Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Opel, Mirinda, Raffaello, Ferrero Rocher, CAT, L’Oréal, Dr.Martens, Randstad, Sony Network Entertainment.

Więcej informacji na stronie oraz w biurze prasowym Agencji.