Jakub Lewandowski Senior Graphic Designerem w Digital Kingdom

Jakub Lewandowski to designer z ponad 10 letnim doświadczeniem zdobytym w pracy dla największych Klientów w Polsce między innymi: Santander Bank Polska, Kompania Piwowarska, Cyfrowy Polsat, PZU, Honda, Master Card , Samsung i wielu innych.



„Od 6 lat konsekwentnie stawiamy na silną i wyróżniającą się kreację. Cieszę się z kolejnego wzmocnienia, które sprawia, że nasi Klienci otrzymują najwyższą jakość na rynku” – komentuje Joanna Gerlee – Creative Director/ Partner Digital Kingdom.



Informacje o Agencji:

Digital Kingdom to jedna z najczęściej nagradzanych niezależnych agencji strategiczno-kreatywnych w Polsce. Agencja została wyróżniona przez MMP, jako „Agencja Interaktywna Roku 2019”

Realizujemy projekty we wszystkich obszarach marketingu skutecznie łącząc świat off i online. Agencja pracuje dla największych marek w Polsce i za granicą m.in.: Opel, PZU, Mirinda,, CAT, L’Oréal, Ferrero Rocher, Dr.Martens, Randstad, Keds, Sperry, , Sony Network Entertainment.

Więcej informacji na stronie oraz w biurze prasowym Agencji.